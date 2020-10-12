Экс-солистка «Ленинграда» сравнивала группу с сектой

Певица Алиса Вокс считает, что Шнуров – отличный манипулятор.

Экс-вокалистка группы «Ленинград» Алиса Вокс рассказала о своей деятельности в коллективе в интервью YouTube-каналу “Изнанка. Женщины. Она отметила, что коллектив можно сравнить с сектой и заявила, что Сергей Шнуров – отличный манипулятор. Вокс объяснила, что артист всегда повторял, что «Ленинград» – это одна семья. Она убеждена, что все слова музыканта – ложь, ведь сейчас он запросто оставил всех «без копейки». Вокс рада, что поняла сущность Шнурова раньше остальных.

Она также рассказала про случай, когда артист уговорил ее раздеться во время концерта. Тогда Шнуров узнал о законе, запрещающем мат. У него, по словам Вокс, случилась истерика.

“Он пил три дня. В итоге запер меня в своем номере на 17 часов и начал внушать, что я должна раздеться на сцене. Что так я нас всех спасу, помогу, выручу группу”,

— делится Вокс.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Шнуров написал стихотворение для приговоренного Ефремова.