Шнуров написал стихотворение для приговоренного Ефремова

Российский рок-музыкант Сергей Шнуров в стихотворной форме отреагировал на вынесение приговору актеру Михаилу Ефремову.

Во вторник, 8 сентября, решилась дальнейшая судьба Ефремова, который обвинялся в смертельном ДТП в центре Москвы. Согласно решению суда, отбывать наказание он отправится в колонию общего режима, где проведет 8 лет. Звездные коллеги и друзья артиста принялись комментировать исход судебного разбирательства. В стороне не остался и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Событию он посвятил стих, который опубликовал в социальной сети Instagram.

Музыкант заявил, что дружил с Ефремовым и проводил с ним порой досуг за крепкими напитками. Добавил он и то, что мог бы сам оказаться в трагичной ситуации вместе с актером, если бы вовремя не «нажал на тормоза».

«С тобой ведь мог бы быть тогда… Но я нажал на тормоза. Из бара ты бежал в магаз, Вонзив в себя бухла кинжал. На всех парах давил на газ, Последовательно гнал и жал. И вот приехал, все, финал. Эх, Мишка, Мишка, ты ли это? Только ленивый не пинал И гражданина и поэта», — написал Шнуров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд отправил Ефремова в колонию общего режима за смертельное ДТП на 8 лет.