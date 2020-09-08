Восемь лет: суд отправил Ефремова в колонию общего режима за смертельное ДТП

Пресненский суд Москвы огласил приговор по делу актера Михаила Ефремова о смертельном ДТП. Его признали виновным.

Приговор был оглашен во вторник, 8 сентября. Уточняется, что, по решению суда артист будет отправлен в колонию общего режима на восемь лет. Суд также взыскал с Ефремова 800 тыс руб компенсации старшему сыну погибшего в ДТП.

Отметим, суд пришел к выводу о том, что Ефремов совершил смертельное ДТП в Москве. При этом он находился в нетрезвом виде. Актера признали виновным по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения».

Сам Ефремов признал вину на заседании, которое проходило 3-го сентября. Сделал он это с оговоркой «если». Для последнего слова при этом артист выбрал форму стихотворения, которое он посвятил погибшему Сергею Захарову.

На заседании 8 сентября судья отметила, что актер в ходе процесса так и не признал вину.

Ранее адвокат Ефремова заявил, что тот готов к лишению свободы и даже собирает вещи. Утром 8 сентября, впрочем, квартиру актер покинул лишь с папкой в руке. После вынесения обвинительного вердикта у дома Ефремова заметили молодого человека, который вышел из дорогой иномарки. Он зашел внутрь, а вскоре вышел с сумкой в руках.