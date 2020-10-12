Двух оппозиционеров выпустили из СИЗО после встречи с Лукашенко

В Белоруссии изменили меру пресечения двум оппозиционерам, арестованным по делу о беспорядках. Это произошло после встречи президента РБ Александра Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО КГБ.

Как сообщает телеканал «Беларусь 1», меру пресечения в виде ареста сняли политологу Юрию Воскресенскому и директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу. Известно, что оба уже находятся на свободе.

Воскресенский заявил в эфире, что «власть готова к диалогу не только на словах, но и на деле». Он сообщил, что ему дали поручение о подготовке предложений по изменению конституции, а также предложили найти подходы по освобождению оппозиционеров, которые «оказались не так общественно опасны для страны, как казались на первом этапе».

«Он показал, что он человек сильный, мужественный, умеющий держать удар», — заключил Воскресенский.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Лукашенко нанес визит арестованным оппозиционерам в СИЗО.