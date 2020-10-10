Лукашенко нанес визит арестованным оппозиционерам в СИЗО

Лукашенко нанес визит арестованным оппозиционерам в СИЗО
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с арестованными членами Координационного совета белорусской оппозиции.

Как сообщается в Telegram-канал «Пул первого», Лукашенко пообщался с бывшим претендентом на выдвижение кандидатуры в президенты РБ Виктором Бабарико и другими арестованными оппозиционерами.

«Конституцию на улице не напишешь», — заявил белорусский президент на встрече.

В СИЗО КГБ он провел почти пять часов. За это время он пообщался со всеми представителями, которые находятся в СИЗО. Целью Лукашенко было выслушать мнения всех вышеназванных представителей.

Обсуждаемые в ходе беседы темы решили оставить в тайне.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Лукашенко рассказал, что помог Тихановской выехать в Литву и дал ей 15 тысяч долларов.

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