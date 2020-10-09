Лукашенко рассказал, что помог Тихановской выехать в Литву и дал ей 15 тысяч долларов

Белорусское посольство в Литве, как объяснил Лукашенко, должно было помочь в поиске квартиры для Тихановской, но за границей ее "быстро взяли под контроль спецслужбы Литвы". Фото: kremlin.ru

Белорусское посольство в Литве, как объяснил Лукашенко, должно было помочь в поиске квартиры для Тихановской, но за границей ее "быстро взяли под контроль спецслужбы Литвы". Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что помог Тихановской покинуть страну, и она «плакала на шее» политика, благодаря за содействие.

В пятницу, 9 октября, Лукашенко провел заседание, на котором обсуждалась текущая политическая повестка страны. В частности, белорусский лидер рассказал, что после завершения выборов Светлана Тихановская, ставшая лидером оппозиции, оказалась на приеме у министра МВД республики Юрия Караева.

Во время деловой встречи Караева и Тихановской, о которой сразу же доложили Лукашенко, Светлана попросила помощи в том, чтобы уехать из страны ради предотвращения «беды». Тогда, по словам президента, «под охраной, по ее желанию, с людьми, о которых она попросила, чтобы ее сопровождали, вывезли в Литву к детям». Кроме того, глава Белоруссии выдал Тихановской 15 тысяч долларов, когда она сказала, что не имеет средств к существованию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лукашенко предложил Макрону самому покинуть пост президента после того, как французский лидер посоветовал главе Белоруссии это сделать.