Лукашенко ответил Макрону на призыв уйти с поста президента Белоруссии

Глава республики убежден, что это коллеге нужно попрощаться со своей должностью.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал высказывание французского коллеги Эммануэля Макрона. Он считает, что президент Франции – незрелый политик, который должен был покинуть свой пост еще два года назад. Об этом пишет РИА Новости.

Лукашенко заявил, что готов предоставить Макрону возможность обсудить различные проблемы с участниками движения Black Lives Matter, а также с протестующими мусульманами в Марселе и Лионе.

Напоминаем, что президент Франции призвал Лукашенко покинуть президентский пост. Макрон встал на сторону белорусского народа, который митингует с 9 августа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что раскрыты подробности разговора Путина и Макрона о Навальном.