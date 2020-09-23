Раскрыты подробности разговора Путина и Макрона о Навальном

Раскрыты подробности разговора Путина и Макрона о Навальном
Путин и Макрон созвонились. Фото: http://www.kremlin.ru

Главы двух государств оказались не согласны друг с другом.

Президент России Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон созвонились еще 14 сентября, чтобы обсудить инцидент с Алексеем Навальным. Подробности разговора опубликовала газета Le Monde со ссылкой на свои источники.

СМИ пишет, что российский президент попросил помнить о том, что блогер однажды уже симулировали плохое самочувствие. Он также добавил, что у страны нет данных об анализах Навального, поэтому уголовное дело не возбуждается. Путин также призвал рассмотреть другие версии случившегося – по его мнению, к инциденту может быть причастна Латвия, где живет создатель «Новичка».

Макрон не согласился с коллегой, так как считает, что нет никакого латвийского следа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кремль ответил на требование Навального вернуть его одежду.

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Раскрыты подробности разговора Путина и Макрона о Навальном