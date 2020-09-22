Кремль ответил на требование Навального вернуть его одежду

Российский оппозиционер Алексей Навальный потребовал вернуть ему одежду, в которой он был в день госпитализации из-за отравления. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на его заявление.

Представитель Кремля заявил, что власти России «одеждой не занимаются». Об этом журналисты узнали во вторник, 22 сентября.

По словам Пескова, Кремль не решает проблемы, связанные с одеждой, — «это не наш профиль». При этом пресс-секретарь главы государства напомнил, при транспортировке Навального из Омска в Берлин сопровождающие политического деятеля «увезли большое количество доказательств и улик».

Он добавил, что именно по этой причине российские правоохранители «испытывают определенные проблемы» при расследовании дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что одежду оппозиционного политика Алексея Навального, в которой он, будучи без сознания, попал в омскую больницу скорой помощи №1, изъяли следователи.