ТАСС: Одежда Алексея Навального изъята из омской больницы следователями

Одежда оппозиционного политика Алексея Навального, в которой он, будучи без сознания, попал в омскую больницу скорой помощи №1, изъяли следователи.

В понедельник, 21 сентября, Алексей Навальный опубликовал новое заявление на собственном сайте. В сообщении политик просит вернуть ему одежду, в которой он оказался в медицинском учреждении, когда впал в кому. Пресс-служба Министерства здравоохранения Омска объяснили, что вещи использовались в доследственной проверке, дальнейшая их судьба неизвестна.

Отметим, что Навальный сейчас находится в немецкой клинике «Шарите», где восстанавливается после болезни. Политик, его близкое окружение и сторонники уверены, что это было отравление. Точных доказательств, однако, нет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на личных вещах Алексея не нашли следов отравляющего вещества.