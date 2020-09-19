В ФБК заявили, что яд не был найден на личных вещах Навального

В ФБК заявили, что яд не был найден на личных вещах Навального
Оппозиционер Алексей Навальный. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

На личных вещах оппозиционера Алексея Навального не были найдены следы яда, которым могли его отравить. Речь идет о вещах, взятых из номера отеля в Томске, где останавливался Алексей.

Об этом сообщили пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. По ее словам, «Новичок» не был обнаружен на личных вещах и на предметах, находившихся в гостиничном номере. Следы яда нашли только на горлышке бутылки, которую использовал политик во время визита в Томск.

Кира Ярмыш также отметила, что сведения о том, что на бутылке был найден «Новичок», раскрыли лишь после того, как Алексей Навальный дал согласие.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кремле увидели «слишком много абсурда» в ситуации с Навальным. По слова Дмитрия Пескова, Владимиру Путину бы доложили, если бы на территории страны были найдены следы химического оружия.

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