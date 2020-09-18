В Кремле увидели «слишком много абсурда» в ситуации с Навальным

В Кремле увидели «слишком много абсурда» в ситуации с Навальным
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

В Кремле считают, что в ситуации с якобы отравлением Алексея Навального наблюдается слишком много абсурда.

Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, специалисты уверены: если на бутылке оставить следы «Новичка», то все, кто дотрагивался до нее, должны были пострадать. Однако этого не произошло.

«Это совершенно не вяжется с заключениями эксперта», — заметил Дмитрий Песков. Он также задался вопросом: для чего увезли ту самую бутылку.

«Может быть, кто-то не заинтересован в том, чтобы было расследование», — задался вопросом Песков, передает РИА Новости.

По его словам, Владимиру Путину бы доложили, если бы на территории страны были найдены следы химического оружия.

Ранее gazeta.spb.ru писала о заявлении председателя Госдумы Вячеслава Володина. По мнению, за ситуацией с российским оппозиционером Алексеем Навальным стоят иностранные спецслужбы после заявлений Европарламента.

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