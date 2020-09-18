Володин: в ситуации с Навальным замешаны иностранные спецслужбы

За ситуацией с российским оппозиционером Алексеем Навальным стоят иностранные спецслужбы после заявлений Европарламента. Такое мнение выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, история с политиком — это провокация, чтобы ввести новые антироссийские санкции и «блокировать действия нашей страны по защите Белоруссии».

«Если для западных стран существуют такие понятия, как демократия, международное право и закон, они должны принять меры ответственности в отношении тех, кто в Европарламенте инициирует подобные решения», — заявил Володин.

Как сообщили РИА Новости, Володин также призвал Бундестаг обсудить, насколько в произошедшем замешаны спецслужбы и другие чиновники.

Напомним, оппозиционер Алексей Навальный, по предположениям немецких экспертов, был отравлен. Активисту стало плохо 20 августа, в самолете, направлявшемся из Томска в Москву. Пилоты посадили борт в Омске, где Навальному оказали первую помощь, а затем его транспортировали в немецкую клинику «Шарите», где он находится под пристальным наблюдением медиков по сей день.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Алексея Навального могут наградить Нобелевской премией мира.