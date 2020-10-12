Аномальное тепло задержится в России до конца октября

Аномальное тепло задержится в России до конца октября
Вторая декада октября будет аномально теплой. Фото: unsplash

Во второй декаде октября аномально теплая погода будет радовать жителей всех российских регионов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Как сообщает РИА Новости, вся вторая декада второго месяца осени на всей территории России будет теплой. Это говорит о том, что по всей России будет теплее обычных климатических значений.

Вильфанд рассказал, что жителей центра европейской части «России» ждет настоящее чудо. В ближайшие несколько дней погода будет соответствовать концу августа, осадков почти не будет. Температура на 6-7 градусов будет превышать норму. По его словам, этот период вполне можно охарактеризовать как позднее бабье лето, однако его конец уже виден.

Погода начнет меняться уже в пятницу, однако за окном все равно будет на 2-4 градуса теплее обычного.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Гидрометцентр предупредил жителей европейской части России о похолодании.

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