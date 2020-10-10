Гидрометцентр предупредил жителей европейской части России о похолодании

В скором времени европейскую часть России покинет теплая погода, сменившись на похолодание до значений, характерных для середины октября.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на главного специалиста Гидрометцентра Марину Макарову, в центральной части Европейской России до начала следующей недели будет довольно тепло благодаря антициклону.

Однако вскоре он начнет смещаться на юго-восток, и постепенно за погоду в северных и западных районах Европейской России начнут отвечать антициклоны и их атмосферные фронты. По словам Макаровой, это уже прослеживается, но постепенно станет более устойчивым процессом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дождливая погода вернется в Ленобласть в воскресенье. Ночью и ранним утром в регионе ожидается туман, а днем пройдут дожди.