Дождливая погода вернется в Ленобласть в воскресенье

Дождливая погода вернется в Ленобласть в воскресенье
В Ленобласти прогнозируются дожди. Фото: Baltphoto

Переменная облачность накроет Ленинградскую область в последний день недели, 10 октября. Ночью и ранним утром в регионе ожидается туман, а днем пройдут дожди.

Согласно прогнозу синоптиков из ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер в Ленобласти подует с юга, юго-востока. Его порывы составят от двух до семи метров в секунду.

Грядущей ночью в регионе похолодает до +6…+8 градусов, а днем температура воздуха прогреется до +12…+14 градусов.

Отмечается, что атмосферное давление в воскресенье особо не изменится, разве что днем немного понизится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в октябре. Уже с 5 числа город ждет похолодание — до середины месяца на улице будет около 10-15 градусов.

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