Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в октябре

Последние теплые деньки будут радовать жителей Петербурга до конца недели, а после в городе на Неве начнутся дожди.

Об этом Gazeta.SPb.ru рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов. В целом второй месяц осени будет теплым. Температура воздуха на 1-2 градуса будет выше средних октябрьских показателей на 1-2 градуса.

Грядущие выходные будут очень теплыми, воздух прогреется до +15…+18 градусов. А уже с 5 числа город ждет похолодание — до середины месяца на улице будет около 10-15 градусов. А по ночам будет холодать до +4…+9 градусов.

Вместе со снижением температуры начнутся дожди. Осадков, по прогнозу синоптика, будет не очень много. Полноценные дожди придут в город лишь во второй половине месяца.

«Во второй половине месяца все меняется: дневная температура уже будет +4…+9 градусов, а ночная — +1…+6 градусов. В отдельные ночи до -3 градусов», — заключил синоптик.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что солнце и тепло ждут жителей Петербурга в пятницу.