Солнце и тепло ждут жителей Петербурга в пятницу

В Петербурге будет тепло и сухо. Фото: unsplash

В Петербурге будет тепло и сухо. Фото: unsplash

Бабье лето не торопится покидать Петербург. Рабочая неделя в Северной столице завершится хорошей погодой — в городе будет солнечно и теплее обычного.

Прогноз на пятницу, 2 октября, предоставил ведущий специалист центра «Фобос», синоптик Михаил Леус. По его словам, погоду в Санкт-Петербурге продолжит определять влияние периферии обширного очага повышенного атмосферного давления.

Температура воздуха днем в городе на 4-5 градусов превысит обычные для начала второго месяца осени значения.

Днем на улице будет до +17…+19 градусов, а в Ленинградской области воздух прогреется до +20 градусов. Скорость юго-восточного ветра составит 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление будет слабо повышаться и составит 769 мм рт.ст.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что теплую погоду в октябре россиянам пообещали специалисты Гидрометцентра.