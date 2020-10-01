Россиянам пообещали теплый октябрь

Россиянам пообещали теплый октябрь
Осадки выпадут в пределах нормы. Фото: pixabay.com

Средние температуры в октябре будут на один-два градуса выше нормы. Об этом рассказали специалисты Гидрометцентра.

Так, температура воздуха в текущем месяце будет выше нормы на несколько градусов. Такой прогноз ожидается и на Европейской территории, и на Азиатской части. На некоторых территориях, в частности, на юге Сибирского федерального округа, погода будет ближе к норме.

Также на большей части страны месячное количество осадков ожидается около среднего многолетнего количества. В ряде регионов, в том числе на юге Уральского федерального округа и на западе Алтайского края, осадков будет меньше нормы, а в Амурской области, на севере Хабаровского края и востоке Камчатского края — больше.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге первый день октября пройдет без существенных осадков. Сегодня в городе на Неве потеплеет до 15-17 градусов тепла.

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