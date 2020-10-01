В Петербурге первый день октября пройдет без существенных осадков

Погода в Петербурге, несмотря на остатки тепла, начинает все больше напоминать осеннюю. Фото: Baltphoto

Погода в Петербурге, несмотря на остатки тепла, начинает все больше напоминать осеннюю. Фото: Baltphoto

В Северной столице сегодня ожидается переменная облачность без существенных осадков. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Петербургу.

Так, в четверг, 1 октября, городе на Неве подует восточный и юго-восточный ветер. Скорость его порывов ночью составит от 2 до 7, днем — от 4 до 9 метров в секунду.

Согласно информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», столбик термометра в ночное время поднимется до 7-9 градусов тепла, днем потеплеет до 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из Пулково 1 октября с опозданием вылетят четыре рейса. Сегодня в петербургском аэропорту нет отмененных рейосв.