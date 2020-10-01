Из Пулково 1 октября с опозданием вылетят четыре рейса

В петербургском аэропорту сегодня нет отмененных рейсов, но несколько самолетов оказались задержаны.

Так, в четверг, 1 октября, из Пулково вылетят все самолеты, указанные в расписании. Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани на 5 часов утра, задержаны рейсы в Сочи авиакомпании «Азур Эйр», в Нижнекамск и Минеральные Воды от «Победы», а также самолет до Москвы авиакомпании «Россия».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что накануне, 30 сентября, в аэропорту Северной столице обошлось без задержек и отмен.