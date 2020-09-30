Пулково планирует отправлять рейсы в среду без задержек и отмен

Пулково планирует отправлять рейсы в среду без задержек и отмен
Аэропорт Пулково. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В среду, 30 сентября, петербургский аэропорт Пулково планирует работать без задержек и отмен.

Это следует из данных онлайн-аэропорта на утро среды. Пока ни задержек, ни отмен рейсов расписание не предполагает.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге Московский районный суд вынес приговор местному жителю, который сообщил о несуществующей бомбе в петербургской воздушной гавани. Его обвиняли в заведомо ложном акте терроризма.

Инцидент произошел в январе этого года. Тогда петербуржец подвыпил и сообщил оператору «112» о том, что в терминале 1 заложена бомба.

Свою вину на суде фигурант уголовного дела признал. Его шутка обернулась условным сроком на три года с испытательным сроком еще на три года.

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