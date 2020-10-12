Санкт-Петербург накроет холодный атмосферный фронт

В Петербурге немного похолодает. Фото: Pixabay

В Петербурге немного похолодает. Фото: Pixabay

Метеорологические условия в Северной столице в понедельник, 12 октября, будет формировать холодный атмосферный фронт.

Прогнозом погоды на первый день недели поделился ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По словам синоптика, неторопливо передвигаясь по территории города на Неве, атмосферный фронт закроет небо плотными облаками. Периодами в Петербурге будут лить дожди.

В течение дня в Петербурге будет холодать, теплее всего будет утром. Днем температура воздуха составит всего +11…+13 градусов, а в Ленинградской области будет до +9…+14 градусов. Ветер подует с запада, скорость его порывов составит 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление в понедельник особо не изменится и составит 760 мм рт.ст., что около нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что первые заморозки придут в Санкт-Петербург через неделю.