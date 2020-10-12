Первые заморозки придут в Санкт-Петербург через неделю

Холодная погода и первые минусовые значения ждут жителей Северной столицы уже в начале следующей недели, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик рассказал «Комсомольской правде», что с понедельника, 12 октября, в Петербурге станет значительно холоднее. Но к выходным, 17 и 18 октября, похолодание сменится на аномальное для октября тепло. По словам синоптика, сразу после этого, с 19 октября, в городе ожидаются первые заморозки.

Кроме того, на выходных в Северной столице прогнозируются осадки в виде дождей и переменная облачность. Заморозки до -2 градусов придут в город уже в ночи на 19 октября. Далее тепла не предвидится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что аномальное тепло задержится в России до конца октября. Жителей центра европейской части «России» ждет настоящее чудо.