Манежную площадь закроют для машин ко Дню дорожника

В центре Петербурга введут ограничения движения транспортных средств в связи с проведением выставки ко Дню дорожника.

Об этом сообщили в городском Комитете по развитию транспортной инфраструктуры. На Манежной площади будет проводиться интерактивная выставка строительной техники, посвященная празднованию Дня работников дорожного хозяйства.

В связи с этим с 00.00 14 октября до 18.00 18 октября движение закроют по Манежной площади, Караванной улице вдоль Манежной площади, Кленовой улице вдоль д. 4 по Манежной площади, Итальянской улице от Садовой улицы до Манежной площади.

Кроме того, водители не смогут остановиться на этих адресах с 00.00 13 октября до 18.00 18 октября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ремонт затруднит движение в тоннеле дамбы до 23 октября.