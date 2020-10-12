Манежную площадь закроют для машин ко Дню дорожника

Манежную площадь закроют для машин ко Дню дорожника
Манежная площадь в Петербурге. Фото: google.maps

В центре Петербурга введут ограничения движения транспортных средств в связи с проведением выставки ко Дню дорожника.

Об этом сообщили в городском Комитете по развитию транспортной инфраструктуры. На Манежной площади будет проводиться интерактивная выставка строительной техники, посвященная празднованию Дня работников дорожного хозяйства.

В связи с этим с 00.00 14 октября до 18.00 18 октября движение закроют по Манежной площади, Караванной улице вдоль Манежной площади, Кленовой улице вдоль д. 4 по Манежной площади, Итальянской улице от Садовой улицы до Манежной площади.

Кроме того, водители не смогут остановиться на этих адресах с 00.00 13 октября до 18.00 18 октября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ремонт затруднит движение в тоннеле дамбы до 23 октября.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
выставка день дорожника манежная площадь новости спб ограничение движения


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургская компания получила бессрочное право выпуска тестов на антитела ...
В Петербурге проходит очередное заседание по делу историка Соколова
Льготную ипотеку под 6,5% хотят продлить на весь 2021 год
Манежную площадь закроют для машин ко Дню дорожника
В бизнес-центре на Петроградской произошел пожар
Названы восемь продуктов, ускоряющих старение
Прилетевшие в Пулково шмели прошли ветеринарный контроль
В Петербурге задержан мужчина, устроивший смертельное ДТП, в состоянии ...