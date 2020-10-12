Ремонт затруднит движение в тоннеле дамбы до 23 октября

Регламентные и ремонтно-восстановительные работы помешают свободному проезду водителей в автотранспортном тоннеле судопропускного сооружения С-1 комплекса защитных сооружений (КЗС).

Как сообщили в пресс-службе дамбы Петербурга, с 12 по 16 октября движение транспорта ограничат на внешнем кольце Финской стороны, а с 19 по 23 октября — на внутреннем кольце Невской стороны.

Водителей предупреждают, что движение перед въездом в тоннель могут полностью перекрыть для ввода и вывода техники. Однако особых трудностей это не создаст — поток автомобилей будет остановлен максимум на 7-10 минут.

В пресс-службе КЗС принесли извинения за временные неудобства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что движение на Кожевенной линии ограничат съемки фильма.