Движение на Кожевенной линии ограничат съемки фильма

Движение на Кожевенной линии ограничат съемки фильма
Движение будет ограничено.Фото: pixabay

С понедельника по среду на Васильевском острове будут снимать художественный фильм. Для этого придется ограничить движение по одной из улиц.

Об этом сообщает Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. Ограничение будет действовать с 05.00 12 октября до 23.00 14 октября. Съемки художественного фильма будет проводить «Студия Лукфильм».

В связи с проведением съемок водителям придется потесниться на Кожевенной линии. Там сузят проезжую часть справа вдоль дома №27/1 в направлении Косой линии к Большому пр. В.О. На это время также будет запрещена остановка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на дорогах Петербурга вводят новые ограничения с 10 и 12 октября. Государственная административно-техническая инспекция сообщила о новых ограничениях и закрытиях движения на дорогах Петербурга.

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