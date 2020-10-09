На дорогах Петербурга вводят новые ограничения с 10 и 12 октября

На дорогах Петербурга вводят новые ограничения с 10 и 12 октября
Движение будет ограничено. Фото: pixabay

Государственная административно-техническая инспекция сообщила о новых ограничениях и закрытиях движения на дорогах Петербурга, которые введут с 10 и 12 октября.

Как сообщили в пресс-службе ГАТИ, с 10 по 11 октября водители не смогут проехать по участку Захарьевской улицы от Потемкинской улицы до проспекта Чернышевского. Будет предусмотрен объезд по маршруту: пр. Чернышевского, Шпалерная ул., Потёмкинская ул., ул. Чайковского.

С 10 по 11 октября ограничат движение по Липовой аллее между Липовой аллеей и Школьной улицей. Автомобилисты придется объезжать участок по маршруту: Дибуновская ул. — ул. Покрышева — Школьная ул.

С 10 по 2 ноября ремонт водопровода поэтапно ограничит и закроет движение по Новоорловской и Заповедной улицам.

С 12 октября по 30 апреля на улице Рентгена между улицами Льва Толстого и Чапаева будут прокладывать теплосети. В связи с этим движение по данному участку будет ограничено.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водителей Петербурга предупредили об ограничениях на дорогах, вводимых с 5 октября.

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