Водителей Петербурга предупредили об ограничениях на дорогах, вводимых с 5 октября

Водителей Петербурга предупредили об ограничениях на дорогах, вводимых с 5 октября
Некоторые дороги перекроют до конца ноября. Фото: pixabay.com

Государственная административно-техническая инспекция анонсировала закрытие и ограничение движения на дорогах Петербурга в связи с производством ремонтных работ.

Таким образом, с 5 октября до 20 ноября из-за работ по прокладке газопровода будет ограничено движение транспорта по Камчатской улице от Расстанной улицы до Касимовской улицы. Стоит отметить, что с 15 ноября на данном участке транспорт не сможет передвигаться в период с 0:00 до 6:00 утра.

С 6 по 13 октября реконструкция Приморского шоссе также доставит небольшие неудобства водителям. Движение транспорта будет ограничено на участке работ – от Лахтинского проспекта до улицы Савушкина.

Ранее Gazeta.SPb.ru выяснила, почему ремонт Михайловской дороги происходил так долго.

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