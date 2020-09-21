Стало известно, почему с ремонтом Михайловской дороги тянули так долго

Gazeta.SPb.ru выяснила, почему ремонт Михайловской дороги начался только в сентябре, а также где, по данным КРТИ, проходит альтернативный маршрут для движения автомобилей.

Электронный аукцион на выполнение работ по ремонту дорог, в том числе Михайловской, методом холодной регенерации был объявлен 9 июня. Участие в нем приняли компании «Леон» и «ПО «Возрождение». Последняя, согласно протоколу подведения итогов, 29 июня стала победителем. А заявка «Леона» признана несоответствующей требованиям ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Об этом корреспонденту Gazeta.SPb.ru рассказали в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). В итоге «Леон» подал жалобу в УФАС России по Петербургу, но ее признали необоснованной. Но из-за этого процесс определения подрядной организации затянулся, а подписать договор с «ПО «Возрождение» удалось только 2 сентября.

Также наше издание поинтересовалось, был ли организован на время ремонта Михайловской дороги для жителей Парголово альтернативный маршрут. В КРТИ корреспонденту Gazeta.SPb.ru сообщили, что отвод транспорта осуществляется по Выборгскому шоссе, Вокзальной ул. и ул. Первого Мая. Однако по Михайловской дороге могут передвигаться машины спецслужб, например, скорой помощи или пожарной охраны — их пропускают в индивидуальном порядке. Такая схема, по данным ведомства, согласована с Дирекцией организации дорожного движения, ГАТИ, комитетом по транспорту, Управлением ГИБДД и другими инстанциями.

«Были проработаны все возможные варианты организации дорожного движения, существующий был выбран как оптимальный. Полное закрытие движения по Михайловской дороге связано с аварийным состоянием проезжей части. Для безопасного передвижения жителей было решено отказаться от организации реверсивного движения на период производства работ, в том числе из-за системы открытого водоотвода», — сообщили Gazeta.SPb.ru в КРТИ.

Что касается лесной дороги по улице Первого Мая, «расчищать» которую для проезда машин пришлось местным жителям, то этот участок, по данным КРТИ, не относится к улично-дорожной сети города и организация движения на нем не входит в полномочия ведомства.