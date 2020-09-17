Михайловскую дорогу закрыли на ремонт, а жителям Парголово пришлось бороться за альтернативный маршрут

Жители Парголово дождались ремонта Михайловской дороги. Вот только начался он тогда, когда, вернувшись с дач, горожане стали активно ездить на работу и возить в школы своих детей. Чтобы не стоять целый месяц в пробках на Выборгском шоссе, гражданам пришлось своими силами обеспечить себе проезд по альтернативному маршруту. Подробнее — в материале Gazeta.SPb.ru.

11 сентября Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) сообщила о прекращении движения по Михайловской дороге в поселке Парголово. По данным ведомства, дорожное покрытие будут ремонтировать. Новость, казалось бы, хорошая, ведь состояние полотна уже очень долго испытывает на прочность и автомобили, и нервы их владельцев. Некоторые участки опасны даже в дневное время, а доказательством тому служат многочисленные ДТП. Но местные жители, кажется, не в восторге: во-первых, работы растянутся на целый месяц — с 15 сентября по 15 октября, а привести в надлежащее состояние Михайловскую дорогу следовало давным-давно — до окончания дачного сезона и начала нового учебного года, во вторых, перекрытым сначала оказался даже альтернативный маршрут по улице Первого Мая. Расчищать путь для автомобилей пришлось самостоятельно.

«Лета оказалось мало, — сетует местная жительница Надежда Холопова, — дети пошли в школы и детские сады, взрослые — на работу. «Самое время» начать ремонт Михайловской дороги. А ведь жители много лет просили расширить жутко узкую и опасную трассу, на которой еще и глубокие ямы через каждый метр <…> Но людям она необходима, так как единственная дает многотысячному микрорайону выезд в город, минуя железнодорожный переезд».

По словам местных жителей, 15 сентября Михайловскую дорогу полностью перекрыли. Сначала к этому добавились блоки и шлагбаум на лесной дороге по ул. Первого Мая — это как раз тот самый альтернативный маршрут через железнодорожный переезд.

«У граждан, чтобы выбраться с утра в город, остаётся один маршрут — через улицу Первого Мая и переезд. Как мы все знаем, переезд с утра очень часто закрывается: электрички, «товарники», «Аллегро». Время ожидания может быть до 20 минут, также не забываем про светофор перед Выборгским шоссе. От светофора до переезда может встать 40-50 машин. А так как у нас в Парголово машин более 1000 и также есть автобусы и маршрутные такси, которые тоже будут стоять в этой очереди, боюсь, на работу люди будут серьёзно опаздывать», — пишет местный житель Денис Юдин.

Опасаясь транспортного коллапса, жители нескольких микрорайонов Парголово с просьбой временно открыть лесную дорогу по Первого Мая, по их словам, обратились к губернатору Петербурга Александру Беглову, в комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) и «Курортный лесопарк».

А в ожидании решения начали искать другие варианты для передвижения на автомобилях. Так, в сторону поселка Левашово есть так называемая «пьяная» дорога. Но качество ее покрытия, по словам местных жителей, оставляет желать лучшего. К тому же ее часто закрывают, так как дорога находится на частной территории. Единственный выход — договариваться с владельцами. А все, что требуется от автолюбителей, — соблюдать ПДД, так как рядом находятся школа, и не мусорить.

В итоге дорогу по улице Первого Мая открыли. «Не только увезли блоки, но даже подсыпали ямы», — рассказала корреспонденту Gazeta.SPb.ru Надежда Холопова. Но произошло это, по ее словам, благодаря совхозу, застройщику микрорайона и «Курортному лесопарку». А в комитете по развитию транспортной инфраструктуры на вопрос местной жительницы о том, почему бы на время ремонта Михайловской дороги не открыть альтернативный путь, только развели руками. «К сожалению, указанная вами дорога проходит через парк. Согласно действующему законодательству, движение личного автотранспорта по данной дороге запрещено», — следует из ответа ведомства другой местной жительнице Юлии Поповой.

Gazeta.SPb.ru направила в КРТИ запрос, в котором поинтересовалась причинами столь позднего начала ремонта Михайловской дороги, наличием альтернативного маршрута на время проведения работ и легальностью проезда по улице Первого Мая.

Для справки

По данным комитета по развитию транспортной инфраструктуры, с 12 сентября по 5 октября закрыт для движения участок от дороги на Каменку до Тихоокеанской улицы. С 5 по 15 октября — от дороги в Каменку до Заманиловской улицы.

Сообщается, что ремонт Михайловской дороги проводится с применением инновационного метода холодной регенерации, в основе которого лежат так называемые материалы вторичного применения. В качестве слоя основания используется грунт существующей дороги, отсева дробления доломита, цемента и специального стабилизатора. Нижний слой покрытия будет выполнен из асфальтобетонной крошки, полученной при фрезеровании ранее уложенного покрытия. Применение данных материалов можно назвать «зелеными» технологиями, так как асфальтобетонная крошка и грунт не вывозятся на полигоны твердых бытовых отходов, а используются повторно.