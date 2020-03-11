В 2020 году завершат ремонт Михайловской дороги к Парголово

В этом году на ремонт дорог выделено полмиллиарда рублей. Фото: Baltphoto

В этом году на ремонт дорог выделено полмиллиарда рублей. Фото: Baltphoto

Губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил, что до конца текущего года Михайловскую дорогу, ведущую в Парголово, отремонтируют.

Такое распоряжение градоначальник отдал в ходе рабочей поездки по Выборгскому району в среду, 11 марта. Асфальтовое полотно трассы оставляет желать лучшего, в связи с чем автомобили нередко получают повреждения. Местные жители неоднократно обращались к властям с просьбами улучшить состояние дороги. «В этом году мы найдем на это средства», — сказал Беглов.

Протяженность Михайловской дороги составляет 1,5 километра, она начинается у дороги в Каменку и завершается возле улицы Первого мая.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ремонт дорог на севере Петербурга обойдется в 455 миллионов рублей. Исполнителя работ выберут уже в конце марта.