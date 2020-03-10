Дороги на севере Петербурга отремонтируют за 455 млн рублей

Организация, которая проведет работы, станет известна меньше, чем через месяц. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Организация, которая проведет работы, станет известна меньше, чем через месяц. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Подрядчика, который займется работами, выберут уже в конце марта. Дирекция транспортного строительства объявила электронный аукцион, с помощью которого выберут организацию для ремонта дорог. Об этом сообщает Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

В лот аукциона под названием «Северные районы города» входят адреса, находящиеся в Выборгском, Курортном, Приморском, Красногвардейском и Калининских районах. В список мест, в которых проведутся работы, попали Лесной проспект от Литовской улицы до 1-го Муринского проспекта, Среднеохтинский проспект и другие.

Заявки от компаний-подрядчиков будут приниматься до 24 марта. Сам же аукцион состоятся 30 марта. Максимальная цена контракта, которая и является начальной — 455,3 млн рублей.

Помимо севера Петербурга, аукцион объявили и на ремонт Московского проспекта от Сенной площади до набережной Обводного канала. Работы должны будут быть выполнены до середины ноября текущего года. Заявки на участие также принимаются до 24 марта, а выбор подрядчика состоится 26 марта. Заявленная цена работ — 77,4 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти потратят 1,1 млрд рублей на ремонт дорог.