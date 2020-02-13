В Ленобласти потратят 1,1 млрд рублей на ремонт дорог

В программе участвуют 205 муниципальных образований. Дороги приведут в порядок уже в 2020 году.

Об этом стало известно сегодня, 13 февраля. Обо всем рассказали в администрации Ленинградской области. В сообщении сказано, что в 2020 году в 205 муниципальных образованиях собираются чинить дороги. Большую часть работ проведут во Всеволожском, Волховском и Гатчинском районах. На их ремонт из бюджета выделят более 1,1 миллиарда рублей.

Отмечается, что местные власти должны сами подавать заявки, указывая, в каких объектах нужно починить дороги и сколько нужно на это денег. Также администрации должны предоставить все документы в дорожный комитет. Напоминаем, что средства на эти цели выделяются уже девятый год – за это время удалось привести в порядок 500 километров дорог.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на улице Ярослава Гашека завершены ремонтные работы на трубопроводе.