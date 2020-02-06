На улице Ярослава Гашека завершены ремонтные работы на трубопроводе

На улице Ярослава Гашека завершены ремонтные работы на трубопроводе
Прорыв трубы на Ярослава Гашека. Фото: vk.com/spb_today

Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» с опережением нормативных сроков завершили ремонтные работы на трубопроводе возле дома №9 на улице Ярослава Гашека.

Прорыв трубы во Фрунзенском районе произошел утром в четверг, 6 февраля. Очевидцы рассказывали в соцсетях, что окрестности затянуло паром из-за прорыва трубы с кипятком.

Как рассказали в «Теплосети», в 15:25 сотрудники ведомства завершили сварочные работы, а уже через 40 минут была восстановлена циркуляция.

Сейчас подача тепла и горячего водоснабжения осуществляется в близлежащих домах в штатном режиме, заявили в ведомстве.

На месте коммунальной аварии были заменены семь метров ненадежного трубопровода и проведена диагностика нового участка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Ярослава Гашека произошла коммунальная авария.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
АО “Теплосеть Санкт-Петербурга” коммунальная авария новости спб прорыв трубы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленинградском зоопарке родился кенгуренок Беннета
На улице Ярослава Гашека завершены ремонтные работы на трубопроводе
Дочь губернатора Ленобласти стала одной из лучших спортсменов России по стрельбе
В Мурино сдали долгострой ЖК «Силы природы»
Александра Солдатова опровергла попытку суицида
Александр Кокорин рассказал о своем будущем
Родители погибшей на ж/д переходе на Туристской девочки будут судиться с РЖД
Янтарную комнату разрешили фотографировать из-за отсутствия китайцев