На улице Ярослава Гашека завершены ремонтные работы на трубопроводе

Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» с опережением нормативных сроков завершили ремонтные работы на трубопроводе возле дома №9 на улице Ярослава Гашека.

Прорыв трубы во Фрунзенском районе произошел утром в четверг, 6 февраля. Очевидцы рассказывали в соцсетях, что окрестности затянуло паром из-за прорыва трубы с кипятком.

Как рассказали в «Теплосети», в 15:25 сотрудники ведомства завершили сварочные работы, а уже через 40 минут была восстановлена циркуляция.

Сейчас подача тепла и горячего водоснабжения осуществляется в близлежащих домах в штатном режиме, заявили в ведомстве.

На месте коммунальной аварии были заменены семь метров ненадежного трубопровода и проведена диагностика нового участка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Ярослава Гашека произошла коммунальная авария.