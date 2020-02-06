Улицу Ярослава Гашека затянуло паром из-за прорыва трубы с кипятком

Во Фрунзенском районе Петербурга утром 6 февраля прорвало трубу с горячей водой. Коммунальная авария произошла у дома 9 по улице Ярослава Гашека.

Сообщение о прорыве поступило в 7:50 утра. На место аварии выехали специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Работы по устранению технологического нарушения начались.

«В данный момент производится ликвидация вытекания воды на поверхность», — рассказали gazeta.spb.ru в пресс-службе «Теплосети».

Ожидается, что работы на трубопроводе завершатся в районе 21:00 6 февраля. На горячем водоснабжении и теплоснабжении ближайших домов прорыв не отразился. Здания переведены на резервную схему.

По словам очевидцев, перекресток Ярослава Гашека и Купчинской улицы заволокло паром.

«Чуть ударили морозы, до свидания горячей воде», — сетуют петербуржцы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ночь на 6 февраля специалисты ГУП «ТЭК СПб» устранили последствия прорыва на Политехнической улице.