После прорыва у площади Мужества заменили 7,5 метров дефектной трубы

В Калининском районе Петербурга завершились восстановительные работы после прорыва. Специалисты ГУП «ТЭК СПб» заменили 7,5 метров дефектного трубопровода .

Прорыв произошел днем 5 февраля у дома 17 корпус 1 по Политехнической улице близ станции метро «Площадь Мужества». Дефект был обнаружен на трубопроводе диаметром 159 мм.

Ремонтные и восстановительные работы на трубопроводе завершились в 00:05 6 февраля.

«Технологическое нарушение было устранено в нормативные сроки, несмотря на то, что работы усложнила стоянка автомобилей в охранной зоне теплосетей», — рассказали в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб».

Горячая вода и теплоснабжение в период ремонтных работ не отключались.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ГУП «ТЭК СПб» приступает к масштабной реконструкции теплосетей в Красносельском районе Петербурга.