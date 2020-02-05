Изношенные теплосети в Красносельском районе реконструируют за 592 миллиона

ГУП «ТЭК СПб» приступает к масштабной реконструкции теплосетей в Красносельском районе Петербурга. Проектно-изыскательные работы на данный момент выполнены на 90%.

Реконструкция будет проведена в квартале по проспекту Ветеранов, от улицы Добровольцев до Авангардной улицы. Модернизация затронет 167 жилых домов, сообщает пресс-служба ТЭКа.

Подрядчик ООО «Возрождение Петербурга» рассчитывает получить заключение государственной экспертизы в начале мая. После этого компания сможет приступить к земляным работам.

На первом этапе реконструкции будет построена сеть-дублер протяженностью 1,6 км. Она будет снабжать жителей домов теплом и горячей водой на период работ. В рамках второго этапа будет смонтировано 1,4 км трассы магистрального и внутриквартального трубопровода.

«Теплосетевая инфраструктура в квартале изношена сильнее, чем в других частях Красносельского района», — подчеркнул генеральный директор ГУП «ТЭК СПб» Иван Болтенков.

Он добавил, что за последние четыре года на этом участке было обнаружено и устранено 24 дефекта. Реконструкция призвана повысить надежность снабжения и снизить риски прорывов и образования дефектов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ГУП «ТЭК СПб» обновил 131 км изношенных теплосетей.