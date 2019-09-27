С начала года ТЭК обновил 131 км теплосетей

На завершающей стадии замена устаревших инженерных коммуникаций в Московском, Невском и Красногвардейском районах. Фото: ГУП "ТЭК СПб"

На завершающей стадии замена устаревших инженерных коммуникаций в Московском, Невском и Красногвардейском районах. Фото: ГУП "ТЭК СПб"

В Петербурге за 9 месяцев было обновлено 131 км изношенных теплосетей. Всего подлежит замене 145 км труб.

О том, что годовой план по замене теплосетей почти выполнен сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб». 45 километров «ТЭК СПб» отремонтировала за свой счет. Реновацию еще 85 километров теплосетей профинансировал городской бюджет. Таким образом, годовой план по обновлению тепловых сетей осуществлен на 95%.

Наиболее «обновленным» стал Выборгский район — в нем заменили 41 километров изношенных теплосетей. В тройку «лидеров» вошли Приморский и Калининский район. В них заменить планируется 30 и 26 километров соответственно.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что в Ленинградской области планируют прибегнуть к использованию цифровой системы для отслеживания подготовки коммунальных служб к отопительному сезону.