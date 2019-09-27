Информационная система поможет следить за отоплением в Ленобласти

В Ленинградской области за отоплением начнут следить с помощью цифровой системы. Фото: pixabay

В Ленинградской области за отоплением начнут следить с помощью цифровой системы. Фото: pixabay

В Ленинградской области за отоплением начнут следить с помощью цифровой системы. Об этом заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на заседании правительства.

По поручению Александра Дрозденко в регионе создадут единую информационную систему мониторинга подготовки управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций к отопительному сезону.

По словам главы региона, система сможет стать открытым источником информации для граждан, а также инструментом для контроля за ситуацией с отоплением для ленинградских властей.

За разработку системы будет отвечать областной комитет по цифровизации. Госслужащие, которые отвечают за сферу ЖКХ и ТЭК, а также Госжилнадзор предоставят рекомендации по наполнению системы.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербурге открылись горячие линии по вопросам отопления.