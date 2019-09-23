В Петербурге открылись горячие линии по вопросам отопления

С сегодняшнего дня, 23 сентября, в Петербурге открыли «горячие линий» по вопросам отопления. Начало отопительного периода в городе установлено на завтра, 24 сентября.

В случае проблем с отоплением можно заявить об этом в жилищный комитет с 9:00 до 21:00 по телефону: 710-44-54. В СПб ГКУ «Жилищное агентство районов Санкт-Петербурга» линия работает круглосуточно.

Как сообщили в пресс-службе городского жилищного комитета, на звонки отвечают представители жилищного комитета и районных администраций.

Ранее в GazetaSPb сообщали о заявлении главы региона Александра Дрозденко. Он рассказал, что за невыполнение работ будут назначены штрафы.