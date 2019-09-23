Погода определила начало отопительного сезона в Ленобласти

Погода определила начало отопительного сезона в Ленобласти
На подготовку объектов ЖКХ к отопительному сезону было выделено 1,28 млрд рублей. Фото: Baltphoto/ Elena YAkovleva-1-1

В связи с ухудшением погодных условий в ближайшее время на всей территории Ленобласти будет обеспечена подача тепла в жилые дома. Такое требование выразил глава региона Александр Дрозденко.

В случае невыполнения требований глава администрации пригрозил штрафами. Он рассказал, что среднесуточная температура воздуха не позволяет откладывать отопительный сезон. Он также добавил, что с завтрашнего дня, 24 сентября, за неподключение домов к теплу начнутся штрафы. Кроме того Александр Дрозденко дал соответствующее поручение комитету государственного жилищного надзора и контроля», – сказал глава региона.

Глава региона подчеркнул, что на подготовку объектов ЖКХ к отопительному сезону было выделено 1,28 млрд рублей.

Как сообщили в пресс-службе правительстве Ленобласти, в настоящее время отопление подключено в 75% жилых домов всего региона.

Ранее в GazetaSPb сообщали о подаче отопления в Северной столице.

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