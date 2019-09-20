Отопление в Петербурге дадут 24 сентября

Отопление в Петербурге дадут 24 сентября
Батареи потеплеют с 24 сентября. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Отопительный сезон в Петербурге официально начнется 24 сентября. Тепло придет во все жилые дома.

Теплоснабжающие организации и исполнители коммунальных услуг перейдут к регулярному отопление всех городских зданий и многоквартиных домов, сообщает комитет по энергетике и инженерному обеспечению.

Решение о старте отопительного сезона принято в связи с установившейся низкой температурой воздуха. По прогнозам в городе ожидается похолодание, подчеркнули в ведомстве.

Периодическое протапливание в Петербурге началось с 16 сентября. В этом режиме батареи потеплели в детских садах, школах, больницах, поликлиниках и некоторых жилых зданиях. Отопление уже вернулось в 64% многоквартирных домов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жители Петербурга жалуются на холод в квартирах. Дома им приходится ходить в теплых носках и свитерах.

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