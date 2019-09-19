Петербуржцы замерзают без отопления в квартирах

Батареи в домах петербуржцев продолжают оставаться холодными, несмотря на некомфортные два градуса по ночам. На дубак в квартирах горожане пожаловались в соцсетях.

О том, что отопление все еще не вернулось в их дома, посетовали жители Приморского, Василеостровского и Фрунзенского районов.

«Вчера днём включили одну батарею из четырёх, а сегодня снова дубак», — рассказала жительница Петербурга в группе «Живем на Васильевском | Васильевский остров».

С 16 сентября город перешел в режим периодического протапливания. Тепло пришло в поликлиники, больницы, детские сады и школы.

В жилых домах батареи потеплеют, когда среднесуточная температура в 8 градусов продержится в Петербурге на протяжении пяти дней. Отопление, с учетом нынешний погоды, включить могут к концу этой недели. Пока официальных заявлений по этому поводу в комитете по энергетики и инженерному обеспечению не давали.