В ближайшее время в Петербурге могут включить постоянное отопление

Установившаяся погода заставляет включить «обогрев» Северной столицы раньше срока. До конца недели потепления не ожидается.

Уже с 16 сентября в Петербурге началось периодическое протапливание. Стало теплее, в первую очередь, в социальных учреждениях: школах, детских садах, больницах и поликлиниках. В прошлом году режим подготовки к постоянному отопительному сезону начался на неделю позже, 24 сентября, сообщает Мойка78.

Если среднесуточная температура воздуха в Петербурге будет составлять 8 градусов и продержится на протяжении пяти дней, то батареи включат в зимнем режиме. Учитывая нынешнюю погоду, это может произойти в ближайшие дни.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что теплый сентябрь в Петербурге побил рекорд последних 136 лет. Один из осенних дней вошел в топ-5 самых теплых за все время.