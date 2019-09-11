Теплый сентябрь в Петербурге побил рекорд за последние 136 лет

В Северной столице один из дней осени вошел в топ-5 самых тёплых за все время.

Средняя температура месяца составила +17,6 градусов. Однако отметка не превысила прошлогоднюю, когда средняя дневная температура достигла до +18 градусов.

Александр Колесов, главный синоптик города, рассказал ТАСС, что самый экстремальный показатель со средней температурой воздуха был зафиксирован в 1938 году. Тогда средняя дневная температура в сентябре достигла 19,8 градусов тепла.

Напомним, что днем ранее, 10 сентября, в городе максимальная температура поднялась до 26,8 градусов тепла. Показатель занял второе место после отметки в +27,1 градусов 10 сентября 1883 года.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что солнечная погода повлияла на явку на выборы в Петербурге.