Хорошая погода повлияла на явку на выборы в Петербурге

Проголосовать за кандидата в губернаторы пришли всего 23,3% избирателей. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Проголосовать за кандидата в губернаторы пришли всего 23,3% избирателей. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Погода в Единый день голосования стала одной из причин низкой явки на выборах в Санкт-Петербурге.

По словам заместителя главреда ИА Regnum Игоря Павловского, которые приводит 78.ru, жители Северной столицы всегда голосовали не так активно, как жители других регионов.

Павловский считает, что причиной столь низкой явки в городе стал скандал на муниципальном уровне. Также он обвинил в этом хорошую погоду, из-за которой петербуржцы разъехались по дачам, а не пошли голосовать. Он отметил, что нет такого способа, который заставил бы граждан приходить на избирательные участки.

Избирательные участки в Петербурге работали с 8:00 до 20:00. Проголосовать за кандидата в губернаторы пришли всего 23,3% избирателей.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербурге ветеран ВОВ впервые проголосовала на выборах из дома.