В Петербурге ветеран ВОВ впервые проголосовала на выборах из дома

Ветеран Великой Отечественной войны в день своего 90-летия проголосовала на выборах из дома первый раз в своей жизни.
Члены участковой избирательной комиссии пришли домой к ветерану войны Нине Скорняковой с переносной урной для бюллетеней. Пожилая жительница Петербурга отметила, что это был ее первый опыт надомного голосования на выборах.
По словам самой Скорняковой, подобным образом она голосовала в первый раз. Она выразила свою благодарность за предоставленную возможность и отметила, что в любом случае смогла бы дойти и так, «хоть ковыляя с палочкой». Ее слова приводит телеканал «Санкт-Петербург».
Нина Скорнякова проголосовала из дома за губернатора и депутатов местного муниципального совета в свой юбилей — 8 сентября ей исполнилось 90 лет.
Ранее GazetaSPb сообщала, что на дому проголосовали 100 тысяч жителей Петербурга.