В Петербурге ветеран ВОВ впервые проголосовала на выборах из дома

В Петербурге ветеран ВОВ впервые проголосовала на выборах из дома
Члены УИКпришли домой к Нине Скорняковой с переносной урной для бюллетеней. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Ветеран Великой Отечественной войны в день своего 90-летия проголосовала на выборах из дома первый раз в своей жизни.

Члены участковой избирательной комиссии пришли домой к ветерану войны Нине Скорняковой с переносной урной для бюллетеней. Пожилая жительница Петербурга отметила, что это был ее первый опыт надомного голосования на выборах.

По словам самой Скорняковой, подобным образом она голосовала в первый раз. Она выразила свою благодарность за предоставленную возможность и отметила, что в любом случае смогла бы дойти и так, «хоть ковыляя с палочкой». Ее слова приводит телеканал «Санкт-Петербург».

Нина Скорнякова проголосовала из дома за губернатора и депутатов местного муниципального совета в свой юбилей — 8 сентября ей исполнилось 90 лет.

Ранее GazetaSPb сообщала, что на дому проголосовали 100 тысяч жителей Петербурга.

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