Евросоюз сообщил о готовности ввести санкции против Лукашенко

В понедельник, 12 октября, совет Евросоюза (ЕС) выразил готовность принять введение санкций против Лукашенко и высокопоставленных должностных лиц Белоруссии, если ситуация в стране не улучшится. Об этом сообщили в совете Европейского союза.

«Совет решительно осуждает насилие, применённое белорусскими властями против мирных демонстрантов, и призывает освободить всех произвольно задержанных лиц, включая политических заключённых», – говорится в заявлении Евросоюза.

Также в заявлении отмечено, что ЕС готовы принять свое политическое участие в разрешении ситуации в Республике Беларусь и предоставить финансовую помощь, но только при одном условии – власти обязаны уважать принципы демократии.

Напомним, ранее Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко, его сына и ряда белорусских силовиков.

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