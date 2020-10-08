В МВД России назвали причину, включения Светланы Тихановской в базу розыска

В МВД России назвали причину, включения Светланы Тихановской в базу розыска
Светлана Тихановская. Фото: instagram.com/tikhanovskaia.svetlana

В министерстве иностранных дел пояснили, почему бывшего кандидата в президенты Республики Беларусь Светлану Тихановскую объявили в розыск на территории России. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве рассказали, что уголовных дел на экс-кандидата в президенты Белоруссии в нашей стране не возбуждалось. В розыск Светлану Тихановскую объявили в рамках действия стран СНГ об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью. Напомним, что в розыск на территории России Светлану Тихановскую объявили 7 октября. Об этом стало известно после добавления бывшего кандидата в президенты в базу данных министерства внутренних дел.

Напомним, что также Светлана Тихановская находится в розыске и на территории Белоруссии. Там после президентских выборов начались массовые протесты. Оппозиция не согласна с итогами выборов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по словам Тихановской безопасность Лукашенко будет гарантирована в случае мирной передачи власти.

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